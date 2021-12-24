Москва, 24 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Борьба с импортируемой инфляцией должна включать в себя активные действия по развитию экономики, а не ограничиваться таргетированием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Повышение ключевой ставки — вполне традиционная мера в случае нарастания инфляции, — сказал Цыганов. — При этом Банк России отвечает скорее за стабильность финансовый системы и в меньшей степени — за экономическое развитие, что, в свою очередь, диктует набор принимаемых им антикризисных мер. Есть и законодательные ограничения. Комплекс мер противодействия импортируемой инфляции должен включать в себя не только таргетирование инфляции, но и активные действия по развитию экономики, поддержке предпринимательства и конкуренции, повышение инвестиционной привлекательности, поддержке и наращиванию объемов внутреннего рынка, таможенному регулированию».

Как подчеркнул Цыганов, отдельный вопрос — очень осторожное укрепление курса рубля.

«Последнее несет в себе дополнительные риски, связанные с возможными колебаниями цен на энергоносители в будущем, внешнеполитическими осложнениями и, соответственно, проблемами по поддержанию подорожавшего рубля в случае укрепления его курса в настоящее время», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на этапе восстановления практически все государства, кроме азиатских, столкнулись с повышением инфляции.