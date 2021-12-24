Село Копорье, Ленинградская область, 24 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Реставраторы завершили противоаварийные работы в древней Копорской крепости в Ленинградской области, где несколько лет назад обрушился свод одной из арок. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Крепость Копорье в Ленобласти

Реставраторы разместили временную кровлю над Северной и Южной башнями и верхней смотровой площадкой, чтобы защитить их от осадков. Установили деревянные строительные леса приворотного комплекса. Устроили деревянные конструкции для фиксации кирпичной кладки. Усилили арочные пролеты моста, положили деревянный настил на мосту и в самой крепости для прохода экскурсионных групп, провели другие необходимые работы.

«25 декабря в крепости впервые после завершения работ пройдет «День открытых дверей», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что Копорье будет работать в новогодние праздники в экскурсионном режиме. 4, 6 и 8 января детей и взрослых ждет игра по станциям «Найди клад» на территории крепости, экскурсия, во время которой посетители крепости узнают о становлении славянского государства, познакомятся с принципами строительства оборонительных сооружений на Руси, а затем получат загадки-подсказки, с помощью которых смогут понять, где спрятан клад, который они заберут с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2020 года органами СКР по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Причиной этого стало частичное обрушение арочного проема Приворотного комплекса Копорской крепости, датируемой XIII веком.

Каменная крепость Копорье была сооружена в 1280 году. Через два года укрепление было разрушено и вновь восстановлено только в 1297 году. В 1925 году постройка была взята под охрану государства, в 1944 году признана историческим памятником.