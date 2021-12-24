Бухарест, 24 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В ходе масштабной операции, проведенной сотрудниками прокуратуры, полиции и жандармерии Бухареста, в десятках торговых точек румынской столицы были обнаружены более 5 тонн нелегально ввезенной в страну пиротехнической продукции. Об этом 24 декабря сообщает бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Петарды

По словам правоохранителей, указанные материалы являются не только контрабандой, но и подделкой брендов основных западных компаний, производящих салюты, фейерверки и петарды для бытового использования. Предполагается, что в преддверии рождественских и новогодних праздников местные дельцы намеревались реализовать до полумиллиона контрафактных единиц этого товара.

По подозрению в организации незаконного бизнеса задержаны трое местных жителей. Если вина этих лиц будет доказана в судебном порядке, их ждут крупные штрафы и тюремное заключение.

Согласно официальной информации, только за последнюю неделю в Бухаресте из продажи изъяты более 10 тонн пиротехники. Продажа подобной несертифицированной продукции в Румынии строго запрещена.