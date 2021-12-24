Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Из-за нехватки персонала в результате распространением коронавируса штамма «Омикрон» и связанным с этим ростом заболеваемости COVID-19 порядка 120 рейсов отменила одна из наиболее крупных авиакомпаний США United Airlines. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба компании.

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«К сожалению, мы вынуждены были отменить некоторые рейсы и заблаговременно информируем клиентов, которых это затронуло», — говорится в сообщении.

Также авиакомпания принесла свои извинения и заявила, что прилагает все возможные усилия для того, чтобы перебронировать билеты у максимально возможного числа пассажиров.

Кроме того, другая американская авиакомпания Delta в своем заявлении, обнародованном газетой The Hill, сообщила об отменен по этой же причине еще 90 авиарейсов.

«Мы приносим свои изменения нашим клиентам за задержку в реализации их планов путешествия на праздники. Персонал Delta прилагает усилия, чтобы максимально быстро и безопасно доставить их следующим рейсом туда, где они должны быть», — указывается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа в американском штате Нью-Йорк было выявлено 38835 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в то время как сутками ранее их выявили 28 924.