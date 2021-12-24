Владивосток, , 11:19 — REGNUM Один из бывших губернаторов Приморья Евгений Наздратенко обсудил с ИА PrimaMedia прошлое и будущее края. Он возглавлял регион с 1993 по 2001 годы. В числе тем, которые были затронуты в интервью — «лихие 90-е».

Поиск врага

Читайте также: Путин: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри

«В 1941-м году, когда отборные, великолепно оснащенные, не знающие поражения в Европе, немецкие армии лихо докатились до Москвы, специалисты, рабочие тыла, советские, партийные органы, что называется, на животе перетащили заводы, станки, оборудование в Зауралье и Казахстан. Спасли промышленность и этим, во многом, выиграли войну. А скажите, в 1991-м какая вражеская авиация стучала нам по голове, какие танки шли на нас? Не стоит искать внешних врагов. Ни США, ни Европа. Все внутри страны организовали мы сами. Конъюнктура цен на мировом рынке — я имею ввиду уголь, сырье, лес — была достаточно уверенная.

Мы имели мощные предприятия, оснащенные по последнему слову техники. У нас были уникальные горнорудные предприятия, лучшие горные дробилки, горно-обогатительные мельницы, во всем мире их покупали у нас. Мы имели такие горные институты, что ни одна страна, даже такие как Канада, Америка или Чили и рядом не стояли.

Иностранцы, которые у нас бывали, изумлялись, признавались, что не имеют такого оборудования. Конечно, мы не могли быть лучшими во всех областях, но тяжелая и горная промышленность — хребет нашей экономики — были лучшими на планете Земля», — считает Евгений Наздратенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.