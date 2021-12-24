София, 24 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Экипажи управления Национальной службы пожарной и аварийной безопасности Болгарии (НСПАБ) в Казанлыке (Старозагорская область) ликвидировали масштабный пожар на территории старейшего в балканском регионе деревообрабатывающего комбината «Дунавци». Об этом 24 декабря сообщает софийская газета «Факты».

Пожар

Согласно официальной информации, возгорание произошло 23 декабря около 22:00 по местному времени (23:00 мск.). Как утверждают очевидцы, огонь распространился по деревянным перекрытиям сразу нескольких цехов предприятия, в результате чего обрушилась кровля основных помещений.

По сообщения местных правоохранителей, жертв нет, однако пока неизвестно, сколько именно рабочих находилось в подсобных помещениях комбината.

«Дунавци» является одним из самых крупных и старых ДОК в Болгарии. Его основные цеха были основаны в 1899-м году.

По факту инцидента ведется расследование. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в распределительной системе электроподстанции.