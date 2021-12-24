Ханты-Мансийск, 24 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 24 декабря обнаружено 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 190.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 25 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 24 декабря подтвердили 94 666 случаев заражения коронавирусом, вылечились 87 936 человек, скончались 1940 (восемь за минувшие сутки).