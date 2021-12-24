Кабул, , 11:04 — REGNUM Вахидулла Омари, журналист из афганской провинции Бадахшан, более восьми лет проработавший в различных местных СМИ, продал свой дом в Файзабаде из-за бедности и безработицы.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Омари рассказал газете «8 Собх», что у него долгое время не было дохода, чтобы как-то поддерживать свою жизнь. По его словам, СМИ, с которыми он работал, либо закрылись, либо перестали сотрудничать со многими журналистами из-за экономических проблем, вызванных сменой режима.

Вахидулла Омари добавил, что он пока не получал никакой помощи от какой-либо организации по поддержке СМИ. Он заявил, что, в конце концов, ему пришлось продать часть своего имущества из-за нужды и безработицы.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько СМИ в Бадахшане были закрыты, а большое количество журналистов уволено.