Мадрид, , 11:03 — REGNUM Ветеран войны из Испании Хоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он пожелал российскому лидеру мира и процветания для его страны. Письмо ветерана опубликовано в испанской газете La Vanguardia.

Испания Soerfm

«Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе. Я уверен, что ваш народ тоже хочет мира с Украиной», — говорится в тексте письма.

Ветеран отметил, что в свои 17 лет он находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и «хорошо знает ад войны». Мужчина также рассказал, что один из его сыновей удочерил «каталонско-русскую» девочку по имени Наталья.