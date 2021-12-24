История вопроса

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других белорусских городов.