Минск, 24 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии признала телеграм-канал журналистки Татьяны Мартыновой «Хватит бояться! — Татьяна Мартынова» экстремистким. Об этом говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

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«По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала «Хватит Бояться! — Татьяна Мартынова» признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

Ранее Мартынова выступала с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, заблокировать сервисы Telegram на территории республики возможно.

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