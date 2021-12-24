Ульяновск, 24 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области установлен подозреваемый в поджоге жилого дома. Причиной преступления мог стать конфликт с хозяйкой жилища, сообщает УМВД по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Пожар произошёл 13 октября 2021 года в одной из деревень Мелекесского района, где горел частный дом. По данным правоохранителей, дом облили горючей жидкостью и подожгли. Нанесённый ущерб оценивается в 2 млн рублей.

В ходе следствия под подозрение попал ранее судимый 53-летний житель Димитровграда, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

«Предварительно установлено, что предполагаемый злоумышленник знаком с хозяйкой сгоревшего дома и у них был затяжной конфликт», — полагают в полиции.

В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество подозреваемого на 650 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленные повреждение имущества»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре 2021 года в Ульяновской области зарегистрирован 5721 пожар, что на 14,1% больше аналогичного прошлогоднего периода. По данным спасателей, причиной 130 пожаров стал поджог.

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