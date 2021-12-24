Анкара, , 11:21 — REGNUM Турцию могут втянуть в конфликт в Донбассе, и именно Анкаре, вероятно, придётся командовать силами НАТО в противостоянии с Россией, пишет турецкая ежедневная газета Habertürk.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Автор публикации Четинер Четин отмечает, что в настоящее время Турция командует силами возможного вмешательства альянса. В эти дни Анкаре следует соблюдать предельную осторожность с точки зрения политики, военных отношений, экономики и разведки.

Наблюдается напряжённость вокруг Украины, и НАТО впервые готовится ответить конкретными мерами России, которая, как утверждается, «начала подготовку к вторжению на Украину». Так, НАТО разрабатывает планы по переброске к Украине специального военного соединения численностью 35−40 тыс. человек.

По сведениям издания, Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF), созданная в 2014 году на случай сдерживания России, рассматривается в качестве ведущей силы в составе «Сил быстрого реагирования НАТО» (NRF). Группой VJTF государства НАТО командуют по очереди, она насчитывает примерно 6,4 тыс. военнослужащих и может за короткое время мобилизовать 20 тыс. человек.

Группе VJTF поручат координацию и управление процессом. В настоящее время, до конца года, её командный центр находится в ведении Турции.

«Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году?» — задаёт вопрос автор статьи.

Читайте также: Госдеп США требует от России «отвести войска» от границы с Украиной