Москва, , 11:00 — REGNUM Восстановительный период в транспортной отрасли Москвы завершается, сообщила 24 декабря глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Транспорт, наряду с туризмом и общественным питанием, — одна из наиболее пострадавших отраслей в результате введения в прошлом году коронавирусных ограничений. А восстановление финансово-экономических показателей транспортных предприятий к уровню 2019 года происходило медленнее, чем в других сферах», — рассказала Зяббарова.

По её данным, за 11 месяцев 2021 года объём поступлений от предприятий транспортной отрасли вырос на 20,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 86,7 млрд рублей. Но если сопоставлять с показателями 2019 года, цифры скромнее. Так, по итогам трёх кварталов объём поступлений был ниже на 1,2%. Но по итогам 11 месяцев зафиксирован рост на 2,7%.

«Это указывает на завершение в целом восстановительного периода для столичных транспортных предприятий и организаций», — отметила глава департамента.