Черноголовка, Московская область, , 11:00 — REGNUM Одноэтажные корпуса из красного кирпича с бахромой сосулек под крышами кажутся сказочными домиками среди покрытых снегом огромных елей и сосен. Косули гуляют по территории научного городка, не боясь людей. Они ручные, непуганые. Постепенно темнеет — день в декабре самый короткий в году. Уже вечером нам, наконец, показывают обещанный пресс-службой наукограда Черноголовка портрет экс-президента РАН академика Фортова.

Портрет академика Фортова Елена Ковачич © ИА REGNUM

Произошло это в мастерской «Архтема», где прямо на наших глазах шла работа над созданием скульптуры «Сингулярность». Идея памятника, который украсит парк Черноголовки, была одобрена в свое время Владимиром Фортовым. Посвящена скульптура открытиям выдающегося ученого, академика Исаака Халатникова.

Ученик Льва Ландау, Халатников исследовал темную материю, работал в области общей теории относительности и космологии. Всемирно известна его так называемая «сингулярность пространства и времени» — точка в пространстве, через которую невозможно гладко продолжить входящую в нее геодезическую линию.

Елена Ковачич © ИА REGNUM

Елена Ковачич © ИА REGNUM

«В таких областях, — читаем в Википедии, — становится неприменимым базовое приближение большинства физических теорий… Часто в гравитационной сингулярности величины, описывающие гравитационное поле, становятся бесконечными или неопределёнными».

Халатников был другом Фортова, возглавлял долгие годы (с 1962 по 1992) созданный им академический Институт теоретической физики имени Льва Ландау. Прожил ученый в Черноголовке до 101 года. Однако мало кто из жителей знал о нем, как об ученом. Только в момент празднования 100-летнего юбилей черноголовцы поняли, что у них есть такой выдающийся земляк. Сегодня сотрудники основанного Халатниковым Института по-прежнему следуют традициям Ландау. Здесь работают известные в научном мире специалисты в области физики конденсированного состояния, квантовой теории поля, релятивистской астрофизики и космологии, физики квантовых вычислений.

В память о научных открытиях академика в наукограде намерены создать сквер имени Халатникова. На просторной территории в центре будет установлен арт-объект «Сингулярность Халатникова». Сейчас идут сварные работы, а макет можно увидеть в мастерской «Архтема».

Елена Ковачич © ИА REGNUM

Там же, в мастерской нам показали весьма необычный портрет академика Фортова. Никого уже не удивишь 3-D печатью каких-либо предметов или человеческих органов. Да и «пустота» как предмет изображения, которого в реальности нет, знаменитого художника Бэнкси, хоть и стоит заоблачно дорого, тоже не поражает так, как этот портрет. Дело не в сходстве, оно условно, дело в том, как получено изображение. На тонком листе металла лицо академика создано за счет «бомбардировки» материала ударными волнами. Получено изображение в специальной сферической камере-установке в лаборатории, которой заведовал академик Фортов. Ученые иногда шутят — создают художественные произведения техническими методами. Но, конечно, основная их задача — серьезные эксперименты со взрывами различной силы для получения определенных результатов. Эти эксперименты специалисты проводят ежедневно, рассказал руководитель ИПХФ РАН, ученик Фортова Игорь Ломоносов.

Портрет экс-президента РАН академика Фортова Елена Ковачич © ИА REGNUM

«Исследования такие необходимы, чтобы изучить, как при давлении высоких атмосфер ведут себя, например, такие материалы, как пластик. Мы знаем, что композитные материалы находят широкое применение в автомобилестроении, в самолетостроении, а также в ракетной и космической технике. Поэтому с практической точки зрения важно знать свойства таких композитных материалов».

Позже нам показали то, что получается из металлической болванки после взрыва в экспериментальной камере. Это покореженный кусок какого-то круга, по виду которого можно представить силу ударной волны, воздействующей на помещенные в установку предметы.

«Одно из направлений физики взрыва, — рассказал заведующий лабораторией детонации Института Александр Уткин, — получение высокого давления вещества, которое обладает необычными свойствами. Вы же знаете, как происходит преобразование графита в алмаз? Алмазы сильно отличаются от графита. В нашем институте ведутся исследования в поисках фаз высокого давления с уникальными свойствами».

Другими словами, с помощью воздействия высокого давления одно вещество совершает фазовый переход в другое: графит, скажем, превращается в алмаз.

«В нашем институте в свое время была разработана методика получения уникального вещества — нитрид-бора, — пояснил ученый, — он почти такой же прочный, как алмаз. За это была получена в свое время Государственная премия. Методика была передана в организации для наработки этого материала».

Если в экспериментах специалисты Института физики и химии стремятся получить что-то новое, например, новое знание о свойствах веществ, то в обыденной житейской практике они стараются сохранять традиции и память. Кабинет Владимира Фортова, в частности, остался в своем прежнем виде. Ощущение, что его хозяин только что вышел ненадолго и скоро вернется. Да и вообще в Черноголовке создается отчетливое впечатление того, что ученый продолжает жить и работать, хотя на самом деле его год, как нет на Земле. А вскоре в Черноголовке отметят 75-летие выдающегося физика.