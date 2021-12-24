Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Сотрудники Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга, нарушавшего общественный порядок в детском саду Кировского района. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Детский сад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Инцидент произошел 22 декабря в 17:54 мск в одном из детских садов в Кировском районе Петербурга. Ранее неоднократно судимого пьяный мужчина вёл себя несдержанно и нарушал общественный порядок на территории детского сада на проспекте Стачек, куда он пришел за своим ребенком. Однако из-за его состояния мужчину в дошкольное учреждение не впустили.

«Гражданин начал вести себя агрессивно и несдержанно, поэтому работники приняли решение воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации. В течение трех минут к объекту прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали правонарушителя, который продолжал вести себя вызывающе», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанный дебошир был доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.