Кемерово, , 10:58 — REGNUM В Кемеровской области за неделю с 13 по 19 декабря зарегистрировано 23,1 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ Ponchikov.net

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 49%.

Отмечается, что на прошедшей неделе исследован клинический материал от 191 больных ОРВИ. У 37 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.