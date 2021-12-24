Магас, , 10:57 — REGNUM Представители разных органов власти Ингушетии подключились к исполнению пожеланий детей с «Елки желаний». Так, 11 посланий Деду Морозу сняли с празднично украшенного дерева заместители главы правительства. В них рассказывалось о мечтах получить в подарок к Новому году велосипед, телевизор, гаджеты, компьютер, игрушки, сообщили 24 декабря в пресс-службе правительства республики.

Акция «Елка желаний» Фотографии предоставлены пресс-службой к луба «Эльбрус»

Как заверили вице-премьеры, в ближайшее время они исполнят желание Ахмеда Котиева и Халимы Бобхоевой, которые просили машинку с пультом управления и куклу. Велосипед получит в подарок Аминат Цароева, телефон — Мовсар Евлоев, планшеты — Марем Льянова и Айши Падиева.

Ясмине Эсмурзиевой подарят ноутбук, а Диане Боковой — компьютер. Макка Илаева, Ахмед Хашиев и Хава Барахоева получат в подарок телевизоры.

Среди детей, чьи желания должны обязательно исполниться на Новый год, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за болезней и отсутствия средств у семьи.

«Жизнь детей должна быть связана с чудом, радостью и надеждой, особенно в преддверии праздников, поэтому мы с удовольствием постараемся создать для них сказочную атмосферу, веселое настроение и подарить счастливые воспоминания», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Марьям Амриеву.

Напомним, первым снял шары с пожеланиями детей с «Ёлки желаний» глава республики махмуд-Али Калиматов. Он исполнит мечты семи маленьких жителей республики.

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