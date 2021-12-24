Вашингтон, , 10:55 — REGNUM США стоило бы рассмотреть возможность договориться с Россией по пунктам, предложенной Москвой в проектах двух соглашений, которые на Западн быстро окрестили «ультиматумом», пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 24 сентября в The American Conservative.

Ранее Россия выступила с рядом предложений, направленных на снижение напряженности в отношениях с США. В частности, Москва призвала Запад вывести наступательные системы из граничащих с Россией стран, избегать приближения военных кораблей и стратегических бомбардировщиков к территориям друг друга. Кроме того, Кремль потребовал, чтобы США отказались от распложенных в бывших советских республиках баз.

«Прежде чем полностью отклонить эти требования России, США должны внимательно присмотреться, чтобы увидеть, нет ли каких-то вопросов, по которым возможен компромисс и по которым можно найти точки соприкосновения, чтобы разрешить украинский кризис», — отметил Бьюкенен.

По словам одного из официальных лиц Вашингтона, в проектах соглашений есть очевидно неприемлемые вещи, однако по некоторым из вопросов США готовы работать, а некоторые — обсуждать.

При этом как и США, так и их союзники указывают на то, что готовы ответить на «вторжение» России на Украину лишь «жесткими экономическими санкциями», об отправки военных речи не идет. Так, когда в 2008 году началась война в Грузии ни США, ни НАТО не стали отправлять туда свои войска.

«В августе того года президент Джордж Буш — младший сидел сложа руки, пока путинская Россия выгоняла вторгшихся грузинских военных из Южной Осетии», — подчеркнул автор.

«Опять же, Америка не собирается воевать за Грузию или Украину. Мы продемонстрировали это нашим бездействием во время российско-грузинской войны 2008 года, во время кризисов в Крыму и Донбассе в 2014 году и во время кризиса на Украине в 2021 году», — добавил он. — Так почему бы не найти способ признать это, предотвратить российское вторжение на Украину и войну, которую Киев обязательно проиграет?»

Бьюкенен задался вопросом, что если Украина и Грузия не будут приняты в НАТО или получат военные гарантии по статье V, почему бы не заявить об этом публично сейчас. Нынешняя же ситуация является последствием политики блока НАТО, продвигавшегося на протяжении прошлых десятилетий на восток.

«После окончания Холодной войны НАТО увеличилось вдвое», — напомнил автор, указавший, что США и НАТО должны гарантировать безопасность 28 странам по другую сторону Атлантики, часть из которых — крошечные страны в глубине Восточной Европы, в самой тени России, самой большой страны на земле.

Вскоре США, возможно, придется пересмотреть обязательства, взятые на себя во время Холодной войны, а также отказаться от части из них.

«В обмен на любые уступки в части обязательств не расширять НАТО на Украину и Грузию, мы можем потребовать ответных уступок со стороны России. Вполне подлежащими договоренностям являются новые соглашения о вооружениях для ограничения размещения американских и российских ракет в Европе и для ограничения количества воздушных и военно-морских операций США и России вблизи границ наших стран», — подчеркнул он.

Более того, в случае войны между Украиной и Россией, в которой проиграет Киев и которая станет катастрофой для обеих стран, победителем окажется Китай. Поскольку после такого конфликта Россия только там сможет найти экономического, политического и стратегического партнера, а для США невыгодно укрепление альянса между Пекином и Москвой.