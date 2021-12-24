Вашингтон, 24 декабря 2021, 10:55 — REGNUM США стоило бы рассмотреть возможность договориться с Россией по пунктам, предложенной Москвой в проектах двух соглашений, которые на Западн быстро окрестили «ультиматумом», пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 24 сентября в The American Conservative.
Ранее Россия выступила с рядом предложений, направленных на снижение напряженности в отношениях с США. В частности, Москва призвала Запад вывести наступательные системы из граничащих с Россией стран, избегать приближения военных кораблей и стратегических бомбардировщиков к территориям друг друга. Кроме того, Кремль потребовал, чтобы США отказались от распложенных в бывших советских республиках баз.
По словам одного из официальных лиц Вашингтона, в проектах соглашений есть очевидно неприемлемые вещи, однако по некоторым из вопросов США готовы работать, а некоторые — обсуждать.
При этом как и США, так и их союзники указывают на то, что готовы ответить на «вторжение» России на Украину лишь «жесткими экономическими санкциями», об отправки военных речи не идет. Так, когда в 2008 году началась война в Грузии ни США, ни НАТО не стали отправлять туда свои войска.
Бьюкенен задался вопросом, что если Украина и Грузия не будут приняты в НАТО или получат военные гарантии по статье V, почему бы не заявить об этом публично сейчас. Нынешняя же ситуация является последствием политики блока НАТО, продвигавшегося на протяжении прошлых десятилетий на восток.
Вскоре США, возможно, придется пересмотреть обязательства, взятые на себя во время Холодной войны, а также отказаться от части из них.
Более того, в случае войны между Украиной и Россией, в которой проиграет Киев и которая станет катастрофой для обеих стран, победителем окажется Китай. Поскольку после такого конфликта Россия только там сможет найти экономического, политического и стратегического партнера, а для США невыгодно укрепление альянса между Пекином и Москвой.