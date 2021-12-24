Лондон, 24 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $1300 за тысячу кубометров. Это 24 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки в настоящее время стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $1253 за тысячу кубометров.

При этом в целом цена голубого топлива в Европе упала с начала торгового дня уже на 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоком уровне.