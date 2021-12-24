Екатеринбург, 24 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Свердловской области до 2024 году очистят Черноисточинское и Северское водохранилища. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Walterwefer Водохранилище

Разработку проекта по очистке Северского водохранилища начнут в 2022 году. Ликвидируют загрязнение в 2024 году. Проект коснётся и Черноисточинского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения для Нижнего Тагила Свердловской области.

Отметим, в всего в 2022 году на развитие лесного хозяйства и рациональное природопользование будет направлено более 2 миллиардов рублей. Это больше, чем израсходовано на эти цели в 2021 году.