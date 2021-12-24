Нью-Йорк, США, , 10:52 — REGNUM Равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам имеет решающее значение в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, и Африку нельзя оставлять позади. Об этом заявил председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Дети Африки (сс) Feed My Starving Children

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Он отметил, что только 5% людей в странах с низким уровнем дохода получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, тогда как в более чем 70% стран с высоким уровнем дохода этот показатель составляет более 40% от их населения. Существующее неравенство в вопросе глобального распространения вакцин должно быть устранено, подчеркнул Шахид.

«Единственный способ остановить распространение COVID-19 и возникновение штаммов — обеспечить вакцинами всех и повсюду», — отметил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН.

Говоря о странах Африки, он также добавил, что к концу 2021 года цели по вакцинации 40% своего населения от коронавируса смогут достичь только пять африканских государств. Шахид также призвал обеспечить достижение глобальной цели по вакцинации 70% населения в 2022 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа учёных заявила, что страны Западной Африки должны в 10 раз ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19, чтобы преодолеть разрыв между фактическим положением дел и планами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Исследователи ссылаются, в частности, на инициативу Covax и планы Африканского союза, которые предусматривают вакцинацию 60% населения в 16 странах к июню 2022 года.

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