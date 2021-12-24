Сеул, , 10:52 — REGNUM В Южной Корее создали экспресс-метод обнаружения штамма «Омикрон». Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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По её словам, реагент для ПЦР-теста, созданный совместными усилиями государственных и частных компаний страны, позволяет определить заражение штаммом «Омикрон» за три-четыре часа.

Чон Ын Гён подчеркнула, что к 29 декабря препарат поставят во все пункты тестирования в стране, а с 30 декабря — начнётся его широкое применение.

В управлении отметили, что новый реагент — первый в мире реактив, который может различать сразу пять основных штаммов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6233 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 596 209.

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