Кызыл, , 11:02 — REGNUM В Туве жителям пяти районов медицинскую помощь будут оказывать в более комфортных условиях — завершается капитальный ремонт детских поликлиник в Бай-Тайгинской, Чеди-Хольской центральных кожуунных больницах и Улуг-Хемском межмуниципальном медицинском центре, а также детского соматического отделения в Чаа-Хольской больнице и поликлиники в Тандинской центральной кожуунной больнице.

В больнице Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

В правительстве региона напоминают, что в Туве продолжается реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», направленной на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. В региональном минздраве сообщают, что к настоящему дню завершён капитальный ремонт в детском соматическом отделении Чаа-Хольской центральной кожуунной больницы. Государственный контракт на проведение ремонта был заключен с ООО «Атлант» на общую сумму 8 998,77 тыс. рублей. Сегодня отделение функционирует в штатном режиме.

Близится к завершению капитальный ремонт поликлиники Тандинской ЦКБ и детской поликлиники Бай-Тайгинской ЦКБ. Общая готовность объектов составляет 98%. Сейчас подрядная организация ООО «Союз» в здании поликлиники Тандинской центральной кожуунной больницы выполняет облицовку оконных и дверных проемов из оцинкованной стали. В Бай-Тайгинской центральной кожуунной больнице в настоящее время подрядная организация осуществляет чистовую отделку, устанавливают наружные откосы окон. Также продолжается капитальный ремонт детского отделения Блок «Б» Улуг-Хемского ММЦ им. Балгана и детской поликлиники Чеди-Хольской центральной кожуунной больницы. Выполняются отделочные работы, укладка керамических плит, установка межкомнатных дверей, устройство кровли, фасада.

«Первичная медико-санитарная помощь — это основа системы оказания медицинской помощи. Именно этот вид помощи находится ближе всего к человеку. В рамках программы модернизации за пять лет в Туве запланирован капитальный ремонт 19 объектов», — отметил заместитель министра здравоохранения Орлан Ондар.