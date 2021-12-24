Москва, , 10:52 — REGNUM Нефть 23 декабря продолжила развивать подъем от минимумов под отметкой $70 за баррель, добравшись до 100-дневной скользящей средней и отметив одномесячные максимумы в районе $76,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Finweb.hnonline.sk

«Сегодня, 24 декабря, нефть марки Brent открылась небольшим снижением и пока не двигается с места, расположившись в зоне $76,50.

После кратковременного провала в начале недели нефть пошла на поправку по мере осознания трейдерами гораздо меньшей угрозы со стороны штамма «Омикрон», чем предполагалось ранее.

Также пришло понимание, что правительства максимально пытаются избежать новых локдаунов, которые навредят экономической активности и, соответственно, спросу на энергоносители.

При этом торги становятся все более тонкими в канун католического Рождества, что предполагает консолидацию в тесном диапазоне, но не без угрозы хаотичных всплесков волатильности из-за сокращения числа участников рынка.

Накануне Bajer Hughes опубликовала отчет по буровой активности — число активных нефтяных установок увеличилось на пять единиц на уходящей неделе. Однако игроки проигнорировали статистику и вошли в фазу консолидации, которая может продолжиться до конца дня.

С технической точки зрения Brent вернулась к важному барьеру, который ограничивает бычий потенциал нефти со второй половины ноября.

В частности, котировки снова уперлись в 20-недельную скользящую среднюю, что вкупе с масштабами восстановления на этой неделе предполагает нисходящую коррекцию в краткосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

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