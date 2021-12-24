Париж, , 10:51 — REGNUM Ревакцинацию от коронавируса во Франции прошли 21,7 млн человек. Об этом, как передает BFM TV, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министерство здравоохранения объявило, что с начала кампании ревакцинации во Франции привили 21 742 825 человек.

Всего во Франции 52 686 872 человека или 78,1% от общей численности населения получили хотя бы одну инъекцию вакцины от коронавируса.

Напомним, министерство здравоохранения Франции поставило цель ревакцинировать около 23 млн человек до 25 декабря 2021 года.

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