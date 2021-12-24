Брянск, , 10:52 — REGNUM В Брянской области 24 декабря выявлено 210 новых носителей коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 95 тысяч. Зарегистрировано 19 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Всего в Брянской области подтверждено 95 057 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 89 943 человека, из них 341 — выписан после лечения за минувшие сутки. от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 2 778 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 3 701 тест на COVID-19, в общей сложности выполнено 1 227 282 исследования на коронавирус.