Астрахань, , 10:49 — REGNUM Прокуратура Астраханской области начала проверку в связи с пожаром в Астраханской областной инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар

«На место происшествия выехал прокурор Кировского района г. Астрахани Владимир Колчин. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в больнице возник утром 24 декабря. По данным МЧС, сообщение поступило в 10:07 по местному времени, в 10:21 было ликвидировано открытое горение. Предварительная площадь пожара 15 кв.м. В результате пожара погибли два человека. Проверку начали также следственные органы.

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