Анкара, 24 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Ключевым элементом евроатлантической безопасности должен быть Североатлантический альянс и Евросоюз не может быть ему альтернативой. Об этом 24 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.

Foreign and Commonwealth Office Мевлют Чавушоглу

«Некоторые страны пытаются представить ЕС как альтернативу НАТО. Это неконструктивный и нереалистичный подход. Неделимость трансатлантической безопасности — наш фундаментальный принцип», — приводит его слова РИА Новости.

Также глава турецкого МИД указал, что в настоящее время НАТО трансформируется, пытаясь к новым реалиям и при этом уделяет основное внимание усилению «политического измерения» в рамках программы альянса до 2030 года.

При этом Чавушоглу добавил, что Турция является второй по мощи армией альянса и находится на пятом месте по числу участий в операциях и миссиях НАТО, а потому играет в этих процессах активную роль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-президент Турции Фуат Октайзаразился коронавирусом.