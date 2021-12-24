Москва, , 10:48 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренное снижение на 0,2%, что выглядит несколько неестественным, учитывая высокие цены на нефть $76,50 за баррель Brent и достаточно позитивную обстановку на фондовых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Рубль Центробанк РФ

«Возможно некоторую неуверенность в себе, для рубля создают новости из Китая, где буквально 23 декабря за несколько недель до старта зимних Олимпийских игр произошла вспышка заражений COVID-19, из-за чего китайские власти блокировали город Сиань с 13 миллионами жителей.

Однако судя по тому, что индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng торгуется 24 декабря в плюсе на 0,3%, даже сами китайские инвесторы, пока не воспринимают это событие как опасное.

То же самое можно сказать и о новостях, о том, что США не готовы согласиться с требованиями России о не расширении НАТО на восток, об этом вечером 23 декабря сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Российские фондовые индексы сегодня торгуются на около нулевой территории, так что и здесь ничего опасного для курса рубля не наблюдается.

Поэтому после некоторой утренней слабости, российская валюта, поддерживаемая сегодня подготовкой к выплате НДПИ сырьевые экспортерами 27 декабря, а также благоприятной конъюнктурой фондового и нефтяного рынка, должна перейти к укреплению.

Сильного роста рубля ожидать не стоит, все-таки 24 декабря в католических странах, которые обеспечивают основной объем торгов, отмечается Рождество.

Торговые площадки будут закрыты и динамика будет иметь приглушенный характер, но попытки рубля достигнуть нижнюю границу внутридневного торгового диапазона 73,00−73,50 за доллар США вполне возможны», — полагает эксперт.

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