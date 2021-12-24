Пенза, , 11:41 — REGNUM В Пензе завершают монтажные работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Торжественное открытие композиции запланировано на 27 декабря, сообщает мэрия.

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Пензе Penza-gorod.ru

Дата выбрана не случайно. 80 лет назад, 27 декабря 1941 года, постановлением Госкомитета обороны СССР было завершено строительство Сурского оборонительного рубежа.

Жители сами путем голосования выбрали территорию для размещения стелы. Ее устанавливают в парке «40 лет Победы». Стела представляет собой композицию из центрального обелиска и восьми пилонов вокруг него. Конструкция высотой 16 метров и весом 3,9 тонны. На стелу нанесли гравировку знаменитого снимка на ступенях рейхстага «А мы из Пензы», изображение врачей одного из эвакогоспиталей и текст Указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести. Расположенные вокруг стелы пилоны символизируют восемь предприятий, ковавших победу в тылу.

ИА REGNUM напоминает, Пензе и еще 11 городам в 2021 году присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующую инициативу 20 мая поддержал президент России Владимир Путин.

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