Чебоксары, 24 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается обработка данных, полученных по итогам проведения сельскохозяйственной микропереписи. В республике выделили необычные фрукты и экзотических животных, которые содержатся в частных подворьях. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Алексей Колчин ИА REGNUM Утки

В республике при опросе личных подсобных хозяйств (ЛПХ) выявили почти 3 тыс. новых объектов, в том числе нехарактерные для региона культуры — к примеру, абрикосы, виноград, айва, алыча, черешня, актинидия, лимонник, фундук, миндальное дерево, грецкий и маньчжурский орехи.

Экзотические виды встречаются и среди домашних птиц. В частности, в ЛПХ выращивают индеек, фазанов, перепёлок, уток-мандаринок, страусов и павлинов, а также декоративно-яичной породы кур арауканов, которые несут голубые яйца.

Что касается необычных животных, то в чувашских хозяйствах есть волы, ослы, кабаны, кудрявые свиньи, вьетнамские вислобрюхие свиньи, а также альпаки, которые являются частью семейства верблюдовых.

Напомним, опросом охвачено в республике свыше 234 тыс. личных подсобных хозяйств и 769 некоммерческих объединений. Кроме того, самостоятельно прошли опрос более 350 аграрных организаций и почти 1340 фермеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственная микроперепись впервые прошла в России в августе 2021 года, её итоги обнародуют в ноябре 2022 года. В настоящее время данные продолжают обрабатывать и подводят промежуточные итоги.