Токио, , 10:46 — REGNUM Японский профессор Хомеи Мияшита из университета Мэйдзи разработал прототип экрана телевизора, который может имитировать пищевые вкусы. Об этом 23 декабря пишет Reuters.

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Дисплей оснащён ёмкостями с десятью ароматизаторами, которые программа смешивает между собой так, чтобы зритель смог ощутить вкус еды на экране. И чтобы его почувствовать, необходимо лизнуть дисплей.

Добавим, что, по словам Мияшита, его разработка сможет улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром в эпоху пандемии. «Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать еду из ресторана на другом конце света, при этом оставаясь дома», — говорит профессор.

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