Москва, 24 декабря 2021, 10:46 — REGNUM В России за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей выступают более половины жителей, свидетельствуют данные исследования портала стопкоронавирус.рф.
В интернет-исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет со всех регионов России. Исследование проводилось в апреле, июне и декабре текущего года.
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Как сообщало ИА REGNUM, проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения.
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