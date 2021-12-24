Москва, 24 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В России за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей выступают более половины жителей, свидетельствуют данные исследования портала стопкоронавирус.рф.

Вакцинация

«Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — говорится в сообщении.

В интернет-исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет со всех регионов России. Исследование проводилось в апреле, июне и декабре текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения.

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