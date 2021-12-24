Москва, , 10:52 — REGNUM Модернизация политического устройства и консолидация общества произойдёт в Белоруссии, как надеются в России, в результате конституционной реформы. Об этом директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в опубликованном 24 декабря интервью РИА Новости.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что белорусские власти стремятся проводить преобразования в рамках правового поля. Цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, добавил дипломат.

«Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия», — сказал Полищук.

Он выразил надежду на максимальную открытость белорусского конституционного референдума, на возможность для граждан свободно выразить свою волю. Белорусский народ достаточно мудр, чтобы без подсказок извне определить, куда двигаться дальше, сказал Полищук.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что не позднее февраля 2022 года в Белоруссии пройдёт голосование по проекту новой конституции.

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