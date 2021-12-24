Красноярск, , 10:46 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 600 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 169 329. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе был выявлен 601 случай заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Шарыпово и Мотыгинский район.

Из 600 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 183 (темп прироста 0,4%), в Шарыпово — 56 (1,6%), в Норильске — 38 (0,5%), в Ачинске — 28 (0,3%), в Сосновоборске — 17 (0,6%), в Дивногорске — 15 (0,4%), в Назарово — 12 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Мотыгинском — 26 (2,8%), ЭМР (п. Тура) — 20 (1,5%), Шарыповском — 19 (1,6%), Абанском — 19 (1,0%), Сухобузимском — 16 (0,9%), Ачинском — 15 (0,8%), Емельяновском — 15 (0,4%), Берёзовском — 13 (0,4%) и Большемуртинском — 13 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3157 человек, снято с наблюдения — 4067. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 47 809 (-910) человек.

За последние сутки в регионе проведено 9 902 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 4 559 924.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 38 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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