Липецк, 24 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Встречу с инициативными пользователями портала по разработке Стратегии — 2030 провёл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, об этом сообщили 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с авторами инициатив к Стратегии Липецкой области

Артамонов обсудил наиболее интересные предложения пользователей портала по разработке Стратегии развития Липецкой области до 2030 года с их авторами. Он отметил, что у каждого жителя региона есть возможность заложить фундамент желаемого будущего, определить направления развития своего города, села или района.

«Сейчас идет активная работа над предложениями в Стратегию Липецкой области до 2030 года. Базовые приоритеты этого важнейшего документа — демография, здравоохранение, борьба с бедностью, рабочие места и достойная зарплата», — сказал Игорь Артамонов.

На встречу с главой региона пригласили десять пользователей портала, чьи инициативы получили самую большую поддержку. Победителем конкурса инициатив, по мнению пользователей, стал Александр Рязанов с предложением «Строительство спортивного центра единоборств и тяжелой атлетики в поселке Матырский». Вторым стал Даниил Петров с инициативой «Строительство жилья для молодых специалистов и предоставление в пользование по контракту». На третьем месте — Вадим Батышкин, предложивший внедрение системы распределения выпускников бюджетных мест вузов.

По мнению экспертного жюри, победила инициатива Валентины Капустиной по развитию системы высшего образования, суть которой в открытии медицинского и строительного вузов. Инициатива стратегически важна для Липецкой области, она снижает отток молодежи на обучение за пределы региона и позволяет организовать подготовку дополнительных квалифицированных кадров, в которых сегодня так нуждается область.

Рейтинг пользователей портала возглавил Сергей Козлов, у него девять инициатив, которые поддержали 312 человек. На второй позиции — Александр Рязанов, одна его инициатива набрала 243 голоса. Третье место занял Григорий Хлюпин, у него восемь инициатив и 158 голосов поддержки.

Как отмечалось на встрече, Стратегия — это документ общественного согласия, она включает набор флагманских проектов, которые должны обеспечить повышение конкурентоспособности региона и его основных отраслей, при этом все положительные изменения в регионе должны быть направлены на улучшение жизни жителей региона.

На данный момент на портале стратегия.липецкаяобласть.рф/ уже более девяти тысяч посетителей, свыше трёх тысяч зарегистрированных пользователей, 84 инициативы. Все инициативы, поданные через портал, будут отработаны. Лучшие стратегические инициативы будут проработаны экспертами для включения в Стратегию, лучшие тактические будут представлены на портале «Развиваем Липецкую область вместе». Ответ будет дан по каждой инициативе.

Отметим, в рамках завершившихся трех этапов разработки Стратегии проведена социально-экономическая диагностика региона, оценка его конкурентоспособности, проработаны стратегические вызовы, предложена доктрина развития и приоритетные направления. Именно аналитика и сбор мнений позволят выявить основные проблемные точки, которые требуют комплексного подхода и решения, подчеркивалось на встрече.