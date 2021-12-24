Мадрид, , 10:44 — REGNUM Актёр Антонио Ресинес помещен в отделение интенсивной терапии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE.

Мадрид folliajeunesse

Отмечается, что 67-летний актёр находится в стабильном состоянии и в сознании. Госпитализация потребовалась в связи с острой дыхательной недостаточностью, вызванной двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом.

В заявлении больницы указано, что его клиническое состояние стабильно и что «он находится в сознании, не нуждается в инвазивной механической вентиляции и получает лечение и высокопоточную кислородную терапию».

Антонио Ресинес известен по своему участию в фильмах «Капитан Алатристе», «Пока свадьба не разлучит нас» и «Королева Испании».