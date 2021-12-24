Кызыл, , 10:45 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг 25 декабря в прямом эфире телеканала «Тува 24» ответит на злободневные вопросы жителей региона. Тем временем по различным каналам уже поступило 386 вопросов. Большая часть поступивших обращений касается темы строительства и жилья. Для направления запросов граждане в основном пользовались телефонной связью. Обращения будут приниматься вплоть до окончания «Прямого разговора» — до 19:00 (время местное) 25 декабря.

Глава Тувы Владислав Ховалыг Rtyva.ru

В правительстве Тувы отметили, что самыми активными по направлению вопросов оказались жители регионального центра, Кызылского и Дзун-Хемчикского районов. 51 вопрос поступил из Кызыла, 12 — из Кызылского и шесть — из Дзун-Хемчикского районов.

В четвёрку тем, по которым пришло наибольшее количество обращений, вошли строительство и жилье, ЖКХ и энергетика, социальная защита, земельные и имущественные отношения.

Задать волнующий вопрос можно через специальную форму обращений на сайте glavatyva.ru, текстовые и видеовопросы могут быть отправлены через группы «Онлайн-приемная главы Республики Тыва» в социальной сети «Вконтакте» и мессенджере «Вайбер». Официальная группа — vk.com/internetpriem. Официальный чат — https://clck.ru/WdnB4. Также вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру — 8 (800) 200 85 16.

Предстоящий прямой эфир — второй по счёту выход первого лица республики на связь с населением в таком формате. Первый «Прямой разговор» состоялся 15 августа 2021 года. Тогда в адрес главы Тувы поступило 1208 обращений, по каждому из них руководитель региона дал поручения членам правительства.

По мнению Владислава Ховалыга, прямое общение с населением позволяет узнать реальные проблемы людей и оперативно принимать меры по их решению. Кроме того, полученная таким образом информация помогает властям правильно выстраивать свою работу.