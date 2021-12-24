Уфа, , 11:41 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве местного жителя в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что 20 декабря стражи порядка г. Нефтекамска получили информацию о том, что было найдено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти у себя дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 26-летнего жителя г. Бирска.

В материалах дела указано, что 4 декабря мужчины познакомились в такси, следуя в г. Нефтекамск. Фигурант уголовного дела попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать.

По версии следствия, вечером мужчины поссорились, подозреваемый нанес смертельные ранения потерпевшему и скрылся.

Расследование дела продолжается.