Казань, , 10:42 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Хоккеисты «Ак Барса» Алексей Колчин, © ИА REGNUM

В составе «Ак Барса» дубль оформил форвард Артём Лукоянов, ещё по шайбе забросили нападающие Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин и Джордан Уил.

В составе «Барыса» точными бросками отметились нападающие Якоб Берглунд, Коди Куник и Егор Петухов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 55 очков. «Барыс» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 40 очками.

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