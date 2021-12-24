Москва, 24 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. На Сокольнической линии метро Москвы частично нет движения поездов, сообщили 24 декабря в департаменте транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«На Сокольнической линии нет движения от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского» из-за человека на пути», — рассказали в департаменте.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Как сообщало ИА REGNUM, трое молодых людей из Чечни спасли от избиения иностранцем жительницу Москвы. Они дали отпор хулигану, напавшему сначала на прохожего возле станции метро «Крылатское», а потом на женщину, которая вступилась за пострадавшего.