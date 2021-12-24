Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан бывший директор водоканала, который больше месяца не покидал кабинет в здании на улице Максима Горького и заявлял о незаконности своего увольнения.

Под арестом Mathieu Thauvin

О силовой операции, которую провели утром 24 декабря, сообщает ряд телеграм-каналов. По предварительной информации, коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве.

ИА REGNUM сообщало, что ранее инициативная группа заявила о том, что около 40 сотрудников предприятия оказались в заложниках у бывшего директора водоканала. Они были вынуждены работать «в удерживаемом здании».

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