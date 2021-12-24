Тбилиси, 24 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Сроки годности вакцин от COVID-19, которые находятся в Грузии истекут в течение следующих трёх месяцев. Об этом на брифинге сообщила замглавы минздрава республики Тамар Габуния.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Запасы, которые у нас есть, будут оставаться пригодными, скажем так, до 1 апреля. Получается, что у нас впереди есть ещё три месяца, чтобы их использовать», — сказала замминистра.

Она добавила, что минздрав будет вести переговоры о новых поставках вакцин. По мнению Габунии, к тому времени могут появиться препараты, которые будут эффективны против штамма «Омикрон».

Напомним, по данным на 23 декабря, в Грузии выявили 29 носителей «Омикрона». Все они легко переносят заболевание, никого не потребовалось помещать в больницу.