Астрахань, 24 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице начали следователи СУ СКР по Астраханской области. об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как предварительно установлено, пожар произошёл утром 24 декабря в одном из отделений областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги. После локализации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в отделении реанимации инфекционной больницы. Площадь пожара составила около 15 кв. м, возгорание быстро локализовали. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание кислородного оборудования.