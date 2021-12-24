Женева, Швейцария, , 10:36 — REGNUM Вакцину от COVID-19 британско-шведской фирмы AstraZeneca, совместно выпускаемую Аргентиной и Мексикой, одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 24 декабря сообщила Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) на своей странице в соцсети Twitter.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что это первая вакцина одобренная ВОЗ от нового заболевания, производящаяся в Латинской Америке

«Мы отмечаем международную поддержку первой вакцины против COVID-19, производимой в Латинской Америке. Включение ее в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях повысит доступность вакцин в период пандемии», — говорится в сообщении ПАОЗ.

Также в нем указывается, что глава ПАОЗ Карисса Этьен назвала такое решение ВОЗ «важной вехой для Латинской Америки, которая подчеркивает важность передачи технологий для расширения доступности качественных вакцин от коронавируса в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть новые обращения от партнёров из Боснии и Герцеговины по поставкам в эту страну вакцин от коронавируса «Спутник».