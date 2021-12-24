Москва, 24 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Москве по итогам 11 месяцев 2021 года предприятия торговли показали наибольшие темпы роста платежей. Об этом 24 декабря сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

Она рассказала о доходах столичного бюджета в январе — ноябре 2021 года.

«В отраслевом разрезе наибольшие темпы роста платежей в бюджет показывают предприятия торговли. Объём поступлений составил 452,5 млрд рублей, на 27,9% больше, чем за 11 месяцев 2020 года и на 35,8% выше уровня за аналогичный период 2019 года», — сказала Зяббарова.

Кроме того, высокие показатели у компаний, оказывающих услуги населению, — поступления выросли на 271% до 196,2 млрд рублей.

«Высокая положительная динамика также у организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом — объём платежей в бюджет вырос на 20,4%. В абсолютном выражении — это 176 млрд рублей, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 7,8%», — рассказала Зяббарова.