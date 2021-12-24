Балашиха, Московская область, , 10:33 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Скамейка ХК «Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Николай Прохоркин, Никита Сошников, Петер Цегларик и Арсений Грицюк. У «Металлурга» дубль оформил форвард Николай Голдобин.

На сегодняшний день «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 50 очков. «Металлург» идёт на первом месте в Восточной конференции с 63 очками.

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