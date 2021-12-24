Лондон, , 10:32 — REGNUM Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что начнёт программу переселения для граждан Афганистана, желающих поселиться в Соединённом Королевстве, в январе следующего года. Об этом сообщает BBC.

Великобритания

Согласно плану переселения, до 20 тысяч афганских граждан получат вид на жительство в Великобритании. Это в дополнение к 15 000 человек, которые уже были эвакуированы британскими войсками в ходе спасательной операции после 15 августа.

Министерство внутренних дел заявляет, что эта программа является одной из самых «амбициозных» в мире.

Согласно информации на сайте внешнеполитического ведомства, приоритетом этой программы являются следующие категории людей:

— те, кто внес свой вклад в усилия Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин, свобода слова и верховенство закона.

— уязвимые группы, включая женщин и девочек, а также представители групп риска.

План обеспечивает безопасный и легальный путь в Великобританию для некоторых из наиболее уязвимых слоев населения и направлен на прекращение процесса нелегальной иммиграции.

Однако в министерстве внутренних дел заявили: «Каждый, кто приезжает в Великобританию, будет подвергаться такой же строгой проверке безопасности, как и те, кто был переселен по другим схемам».

Министр по вопросам переселения из Афганистана Виктория Аткинс представит более подробную информацию парламенту в начале следующего года.

Министерство по переселению афганцев в Великобританию — это министерский офис, созданный совместно министерством внутренних дел и министерством по вопросам жилья, сообществ и местного самоуправления во время перестановок в британском правительстве в сентябре 2021 года.

Правительством и различными агентствами прилагаются активные усилия по предоставлению постоянного жилья афганским семьям. Местным советам был выделен интеграционный бюджет в размере 20 520 фунтов стерлингов на человека на три года.

В рамках иммиграционной схемы под названием Operation Warm Welcome, британское правительство гарантирует, что дети могут ходить в школу, а семьи получат доступ к медицинскому обслуживанию, включая поддержку психического здоровья. Им необходимо начать интеграцию в британское общество, выйдя на рынок труда.

Дети иммигрантов, начинающие свое образование в Великобритании, получат дополнительное финансирование от местных советов для изучения английского языка и медицинского обслуживания. На сегодняшний день более 300 местных советов в Великобритании обязались поддерживать афганские семьи, переселяющиеся в Великобританию.

Недавно бывший сотрудник британского министерства иностранных дел в письме парламентскому комитету по иностранным делам охарактеризовал подход министерства к эвакуации находящихся под угрозой афганских граждан после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «неэффективный» и «хаотичный».

В ноябре в ходе «дорогостоящей операции по спасению» с участием американской знаменитости Ким Кардашьян афганские футболистки были доставлены чартерным рейсом из Пакистана в Великобританию.

С момента окончания операции по эвакуации в конце августа Великобритания помогла более чем 1800 гражданам, включая британских и афганских, покинуть Афганистан.